На Московском шоссе в Рязани большегруз оборвал контактную сеть

МУП УРТ направило на маршрут № 1 семь троллейбусов с автономным ходом.

В воскресенье, 20 октября, около 8 часов утра под мостом на Московском шоссе в Рязани большегруз оборвал два пролета провода контактной сети. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что МУП УРТ направило на маршрут № 1 семь троллейбусов с автономным ходом.

Ведутся ремонтные работы.

Позже в пресс-службе мэрии РЗН. инфо сообщили, что работы завершили. Троллейбусную сеть включают.

Фото: группа «Рязань Online» во «ВКонтакте»