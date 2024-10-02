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Якушев: Социальные обязательства и обеспечение технологического суверенитета предусмотрены бюджетом

Как сообщает сайт ER.ru, приоритет партии — реализация в полном объеме поручений Президента в Послании и выполнение положений народной программы.

«Единая Россия» вместе с Правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», — отметил Владимир Якушев.

Он добавил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

Увеличится финансирование социальной политики — к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.

Также выросли расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 триллиона рублей направят на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.

«В числе приоритетов реализация национальных проектов. „Единая Россия“ представила по каждому из них свои предложения», — заключил Владимир Якушев.