Восемь подростков попали в серьезное ДТП в Москве

Восемь подростков попали в серьезное ДТП в Москве. Об этом 2 октября пишет SHOT.

Авария произошла на Сиреневом бульваре примерно в 19:40. По данным Telegram-канала, предварительно установлено, что 14-летний парень без спроса взял машину у своих родителей и решил покататься с друзьями.

По информации SHOT, девятиклассник не справился с управлением и машина перевернулась. Пострадал сам водитель, а также 14-летняя девочка — ее экстренно госпитализировали в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что еще несколько школьников в возрасте от 13 до 16 лет скрылись с места ДТП, а 14-летнего водителя вместе с матерью увезли в полицию.

На месте происшествия в данный момент работают оперативные службы. Уточняется, что делом заинтересовалась московская прокуратура.