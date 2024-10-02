Во время рейда на 5-й базе в Рязани троим мигрантам вручили повестки

Рейды провели полицейские и сотрудники военного следственного отдела СК по Рязанскому гарнизоны и военкоматов. Он прошел на 5-й оптовой базе и стройплощадках.

Во время рейда на 5-й базе в Рязани троим мигрантам вручили повестки. Об этом сообщает ИД «Пресса»,

Рейды провели полицейские и сотрудники военного следственного отдела СК по Рязанскому гарнизоны и военкоматов. Он прошел на 5-й оптовой базе и стройплощадках.

После рейда троих мужчин поставили на воинский учет, шестеро решили служить по контракту.

С начала года благодаря таким рейдам на воинский учет приняли более 700 натурализованных граждан. Более 500 подписали контракты с Минобороны.