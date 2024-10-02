Власти сообщили, что Рязань готова к отопительному сезону

Администрация Рязани ведет постоянный мониторинг температурного режима.

Власти сообщили, что Рязань готова к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель главы администрации Михаил Ромодин.

По его словам, к системе централизованного теплоснабжения подключены 206 объектов социальной сферы и 2694 многоквартирных жилых дома.

Ромодин отметил, что администрация Рязани ведет постоянный мониторинг температурного режима. После того, как муниципалитетом будет принято решение о старте отопительного сезона, тепло поступит на объекты социальной сферы (детские сады, школы, медучреждения) в течение 5 дней, в жилые дома — 7 дней.