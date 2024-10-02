В одном из районов Рязанской области ввели запрет на спортивную и любительскую охоту

Целью постановления является сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов.

В Спасском районе хотят запретить спортивную и любительскую охоту на все виды ресурсов. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте облправительства.

В проекте указано, что охоту запретят до 31 октября на территории охотничьих угодий Спасского района.

Отмечается, что целью постановления является сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов.

Напомним, 29 сентября в Спасском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.