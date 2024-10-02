В Скопине Lada Kalina сбила двух пешеходов
Пострадавших с травмами госпитализировали в медучреждение.
В Скопине Lada Kalina сбила двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Инцидент произошел 1 октября примерно в 7:50 на улице Советской. По предварительной информации, 69-летний местный житель за рулем автомобиля Lada Kalina наехала на пешеходов — 53-летнего и 44-летнего скопинцев.
В результате происшествия мужчин с различными травмами доставили в медицинское учреждение.