В Скопине Lada Kalina сбила двух пешеходов

Пострадавших с травмами госпитализировали в медучреждение.

В Скопине Lada Kalina сбила двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошел 1 октября примерно в 7:50 на улице Советской. По предварительной информации, 69-летний местный житель за рулем автомобиля Lada Kalina наехала на пешеходов — 53-летнего и 44-летнего скопинцев.

В результате происшествия мужчин с различными травмами доставили в медицинское учреждение.