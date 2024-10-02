В Сараевском районе поймали мигранта-нелегала

Его принудительно депортировали за пределы России.

В Сараевском районе поймали мигранта-нелегала. Об этом в среду, 2 октября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу местного суда.

Отмечается, что молодой человек въехал в Россию со своей матерью еще в 2017 году, тогда он был несовершеннолетним. В августе 2023 года ему исполнилось 18 лет, в связи с чем он должен был обратиться с заявлением на получение вида на жительство. Однако, юноша этого не сделал. Документы удостоверяющие личность у нарушителя отсутствуют. Это выяснилось 23 сентября, когда его задержали сотрудники полиции по подозрению в преступлении.

Сараевский суд признал 19-летнего гражданина Киргизии виновным в совершении административного правонарушения по ст. 18.8 ч. 1.1 КоАП и назначил ему наказание в виде штрафа в три тысячи рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Так как мужчина характеризуется по месту пребывания отрицательно, суд принял решение о выдворении его из России в форме принудительного выезда.