В Сараевском районе мошенники пытались обмануть трех местных жительниц

Женщины передали злоумышленникам коды для входа на Госуслуги.

В Сараевском районе мошенники пытались обмануть трех местных жительниц. Об этом в среду, 2 октября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местное МВД.

В полицию обратились женщины в возрасте 44, 55 и 64 лет. Им позвонили неизвестные, представились специалистами различных служб. В итоге заявительницы передали им коды доступа к личным кабинетам на Госуслугах, после чего доступ к аккаунтам был заблокирован.

Затем жертвам позвонили якобы сотрудницы портала Госуслуг и предложили восстановить данные для входа. Женщины поняли, что общаются с мошенниками, и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272УК РФ). Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.