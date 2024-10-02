В Рязанском перинатальном центре в сентябре родилась девочка весом 4600 граммов

Вес девочки стал рекордным среди рожденных в сентябре. Самый маленький ребенок весил 960 граммов.

В Рязанском перинатальном центре в сентябре родилась девочка весом 4630 граммов. Об этом сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Вес девочки стал рекордным среди рожденных в сентябре. Самый маленький ребенок весил 960 граммов.

Отмечается, что всего в первый месяц осени родились 359 малышей, из них 182 — мальчики, 177 — девочки. Пять мам будут воспитывать двойню.