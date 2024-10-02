В рязанском Лесопарке снова состоится выставка «Пойдем домой!»

На предыдущей выставке, которая прошла 15 сентября, дом удалось найти 5 собакам и 11 кошкам, 24 августа домой забрали 16 собак и 11 кошек. Первая выставка проходила в июне.

В рязанском Лесопарке снова состоится выставка «Пойдем домой!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выставка состоится в субботу, 5 октября. Животных представят приюты и волонтеры. Отмечается, что все животные, представленные на выставке, социализированы, привиты.

На предыдущей выставке, которая прошла 15 сентября, дом удалось найти 5 собакам и 11 кошкам, 24 августа домой забрали 16 собак и 11 кошек. Первая выставка проходила в июне.

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