В Рязанской области женщина обманула более 10 человек на 2,2 миллиона рублей

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.

В Рязанской области 43-летняя женщина обманула жителей на сумму более 2,2 миллиона рублей. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по август 2019 года обвиняемая под предлогом оказания содействия в улучшении жилищных условий и приобретения квартир по заниженной стоимости похитила денежные средства у 11 граждан на общую сумму более 2,2 млн рублей.

Она же, по данным надзорного органа, с ноября по декабрь 2020 года под предлогом оказания помощи в постановке на миграционный учет и получения гражданства Российской Федерации похитила деньги 3 граждан.

Отмечается, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.