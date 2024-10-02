В Рязанской области осудят водителя трактора, наехавшего на женщину

Потерпевшая получила тупую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

В Пителинском районе осудят водителя трактора, наехавшего на женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 4 ноября 2023 года работник предприятия, управляя трактором, к которому было подцеплено навесное оборудование, не убедился в отсутствии посторонних людей в зоне работы машины и при движении задним ходом наехал на рядом стоящего человека. Потерпевшая получила тупую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.