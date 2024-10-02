В Рязани завершили расследование дела о крупной краже нефтепродуктов

В Рязани завершили расследование дела о краже нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в 2023 году бывший и действующий работники рязанского завода, бывший охранник руководитель транспортной организации разработали схему по краже топлива. Позже к ним присоединились еще один сотрудник предприятия и три водителя транспортной организации.
Они похитили с территории предприятия 19,8 тонн нефтепродуктов более чем на 1,5 миллиона рублей.
Преступление было раскрыто в результате взаимодействия следователей с сотрудниками региональных управлений ЭБиПК МВД России, ФСБ России, а также управления по экономической безопасности предприятия.
Отмечается, что в целях обеспечения исполнения возможного наказания в виде штрафа по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на сумму почти 4 миллиона рублей.
Уголовное дело направили в суд.