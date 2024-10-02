В Рязани завершили расследование дела о крупной краже нефтепродуктов

С территории предприятия похитили 19,8 тонн нефтепродуктов более чем на 1,5 миллиона рублей.

В Рязани завершили расследование дела о краже нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в 2023 году бывший и действующий работники рязанского завода, бывший охранник руководитель транспортной организации разработали схему по краже топлива. Позже к ним присоединились еще один сотрудник предприятия и три водителя транспортной организации.

Они похитили с территории предприятия 19,8 тонн нефтепродуктов более чем на 1,5 миллиона рублей.

Преступление было раскрыто в результате взаимодействия следователей с сотрудниками региональных управлений ЭБиПК МВД России, ФСБ России, а также управления по экономической безопасности предприятия.

Отмечается, что в целях обеспечения исполнения возможного наказания в виде штрафа по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на сумму почти 4 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в суд.