В Рязани второй раз прозвучала сирена

Напомним, 2 октября по всей России проводилась проверка систем оповещения. Проверка началась в 10:40 и закончилась в 10:43. Повторная проверка прошла с 14:20 до 14:23.

В Рязани второй раз прозвучала сирена. Видео в редакцию РЗН. инфо прислала читательница.

Напомним, 2 октября по всей России проводилась проверка систем оповещения. Проверка началась в 10:40 и закончилась в 10:43. Повторная проверка прошла с 14:20 до 14:23.

Во время сирены жителей информировали о проведении проверки и просили сохранять спокойствие.