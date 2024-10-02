В Рязани вокруг гимназии № 2 убрали строительные леса

«Чугунную лестницу сохранили и смонтировали новую подсветку», — сообщили очевидцы.

В Рязани вокруг гимназии № 2 убрали строительные леса. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в группе «Рязанский формат» ВКонтакте.

«Чугунную лестницу сохранили и смонтировали новую подсветку уже. И трубы водостока необычные сделали. И, что важно, не стали штукатурить фасадный камень в цоколе», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Павел Малков пообещал открыть зимой гимназию № 2 в Рязани.