В Рязани поймали курьера мошенников, похитивших 2,5 млн рублей у мужчины

Пособником аферистов оказался 18-летний житель Архангельской области.

В Рязани поймали курьера мошенников, похитивших 2,5 млн рублей у мужчины. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники УУР совместно с коллегами из отделов МВД России по Московскому и Советскому районам установили участника схемы обмана под видом перевода денег на «безопасный» счет.

Жертвой аферистов стал 51-летний житель областного центра. Телефонные мошенники на разных этапах общения представлялись «специалистами службы безопасности» банка и «сотрудниками» правоохранительного органа. Звонившие напугали потерпевшего тем, что его сбережения и имущество якобы в опасности, от его имени злоумышленники оформляют кредиты, и внушили, что необходимо спрятать деньги на «безопасные» счета. Мужчина под руководством мошенников продал строящийся в Рязанском районе дом. Вырученные средства вместе с накоплениями передал прибывшему к нему «доверенному лицу». Общий ущерб составил 2,5 млн рублей.

Оперативники установили, что курьер мошенников пришел к заявителю за деньгами пешком, но затем сел в поджидавшее его в соседнем квартале такси и скрылся. Правоохранители нашли и задержали пособника. Им оказался 18-летний судимый за кражу житель Архангельской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник был завербован в качестве курьера мошенническим колл-центром через сеть Интернет. Принятые от обманутого рязанца деньги он перевел на счет кураторам, оставив себе оговоренный процент.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Расследование продолжается, полицейские проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам мошеннических действий.