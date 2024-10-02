В Рязани поймали буйного луховичанина с наркотиками

В отношении него возбудили уголовное дело.

В Рязани поймали буйного луховичанина с наркотиками. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию позвонили жильцы дома на улице Циолковского и пожаловались на сильный шум в подъезде. По словам заявителей, между этажами бегал неадекватный мужчина и стучал во все двери. На место выехал наряд ППС.

Патрульные задержали 28-летнего жителя города Луховицы. На место вызвали сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Оперативники в присутствии понятых изъяли у приезжего сверток с наркотиком синтетического происхождения массой 0,71 г.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Также мужчине грозит административное наказание за потребление наркотиков.