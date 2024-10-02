В Рязани на улице Забайкальской ограничат движение транспорта

В связи с ремонтом изменятся маршруты городских автобусов и троллейбусов.

В Рязани на улице Забайкальской ограничат движение транспорта.

В связи с выполнением работ по строительству участка тепловых сетей под проезжей частью ул. Забайкальской будет закрыто движение транспорта в районе д. 13 по ул. Забайкальской в сторону д. 10 с 19.00 4 октября до 06.00 7 октября.

Организация движения городского пассажирского транспорта будет организована по следующей схеме:

— троллейбусы маршрута № 1 будут следовать до остановочного пункта «Дягилевский городок»;

— автобусы маршрута № 41М2 следуют до остановочного пункта «Гостиница Байкал».

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к рязанцам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.