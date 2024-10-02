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В Рязани для разгрузки очередей в пунктах приема платежей ЖКУ привлекут волонтеров
Глава региона поручил Госжилинспекции и министерству ТЭК и ЖКХ до конца проработать вопрос с оплатой ЖКУ в пунктах приема платежей, и выразил надежду на то, что в регионе больше не будет жалоб на очереди.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства поинтересовался, как решался вопрос с очередями в некоторых пунктах приема платежей, о которых накануне в социальных сетях сообщали рязанцы.

О принятых мерах доложили министр ТЭК и ЖКХ области Артем Уворвихвост и начальник Госжилинспекции региона Татьяна Тарасюк.

Отмечается, что очереди были в двух пунктах приема платежей с 20 по 25 сентября. Всего в городе работают 22 таких пункта. В числе причин образовавшейся проблемы названа слабая разъяснительная работа РГМЭК с гражданами о способах передачи показаний счетчиков и оплате ЖКУ, в том числе дистанционных, а также недостатки в организации работы этих пунктов.

В областном центре разработают дополнительный план мероприятий по информированию граждан. В дни пиковой нагрузки будет корректироваться работа пунктов приема платежей, в том числе, привлекаться волонтеры.

«С ситуацией разбирались, меры уже приняты. Проблему с очередями, которые возникли в пунктах приема платежей, я озвучил как пример для всех ведомств. Никаких очередей в принципе нельзя допускать, никогда и нигде. Мы 15 лет уже внедряем МФЦ как раз для того, чтобы оказывать госуслуги людям в удобном для них виде. Но, к сожалению, не все пока понимают принципы этой работы. Все услуги должны быть простыми, удобными в получении, не только по оплате ЖКУ», — подчеркнул Павел Малков.

По словам губернатора, необходимо учитывать возможности людей, особенно старшего возраста. Не каждый может передавать показания счетчиков в электронном виде по разным причинам.

Глава региона поручил Госжилинспекции и министерству ТЭК и ЖКХ до конца проработать вопрос с оплатой ЖКУ в пунктах приема платежей, и выразил надежду на то, что в регионе больше не будет жалоб на очереди.