В России отметили дефицит дворников, врачей, токарей, поваров и продавцов

Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщики, шлифовщики, повара, пекари и кондитеры.

В России отметили дефицит дворников, врачей, токарей, поваров и продавцов. Об этом в среду, 2 октября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на исследование сервиса Headhunter.

Аналитики выяснили, что это самые дефицитные профессии в РФ. Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщики, шлифовщики, повара, пекари и кондитеры. Торговые центры отмечают нехватку продавцов-консультантов.