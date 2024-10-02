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В России отметили дефицит дворников, врачей, токарей, поваров и продавцов
Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщики, шлифовщики, повара, пекари и кондитеры.

В России отметили дефицит дворников, врачей, токарей, поваров и продавцов. Об этом в среду, 2 октября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на исследование сервиса Headhunter.

Аналитики выяснили, что это самые дефицитные профессии в РФ. Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщики, шлифовщики, повара, пекари и кондитеры. Торговые центры отмечают нехватку продавцов-консультантов.