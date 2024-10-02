В Пронском районе три дня горели поля, два села находились под угрозой
Возгорание в поле у села Чулково началось в воскресенье, 29 сентября.
В Пронском районе три дня горели поля, два села находились под угрозой. Об этом сообщает ИД «
По данным издания, возгорание в поле у села Чулково началось в воскресенье, 29 сентября. Местные жители пытались потушить огонь с помощью хлопушек.
«В Абакумове огонь рвался к самому селу, но с ним профессионально, с помощью 10 единиц техники, боролись спасатели», — рассказал местный житель.
Огонь с поля попал на сад, в котором несколько дней тушили тлеющие деревья.
В настоящий момент возгорание потушили.