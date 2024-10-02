В приложении «2ГИС» создали 3D-модель Рязанского кремля

На карте сервиса видно детализированные фасады Архангельского и Успенского собора. Кроме того, можно увидеть Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и Соборную колокольню.

В приложении «2ГИС» создали 3D-модель Рязанского кремля. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в среду, 2 октября.

На карте сервиса видно детализированные фасады Архангельского и Успенского собора. Кроме того, можно увидеть Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и Соборную колокольню.

Помимо Рязанского кремля, сервис создал 3D-модели семи достопримечательностей в других городах России.

«Общая длина кремлевских стен этих семи сооружений превышает 10 км — это больше Великой Китайской стены. Мы уже работаем и над 3D-моделями других кремлей», — рассказала главный инженер-технолог «2ГИС» Наталья Теедемаа.

Фото — скриншоты сервиса «2ГИС», мобильная и вебверсия