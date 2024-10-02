В минцифры объяснили плохую слышимость сирен в Рязани

Также рязанцев попросили сообщить в каком районе и по какому адресу не было слышно/плохо слышно сигнал оповещения.

В минцифры объяснили плохую слышимость сирен в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в некоторых районах города было плохо слышно сирены. В минцифры пояснили, что в большей степени это связано с плотной высотной застройкой территории.