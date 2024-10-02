В фотоловушку Окского заповедника попали серые журавли и енотовидная собака

Кадры опубликовали 2 октября.

В фотоловушку Окского заповедника снова попали серые журавли. Кадры опубликовали 2 октября в Telegram-канале «Окский заповедник».

На фото также можно увидеть енотовидную собаку и цаплю.

«Мелководное озеро осенью — это журавлиная спальня и общественная столовая. Журавли до рассвета спят, стоя в воде и засунув голову под крыло. Не очень удобно, зато относительно безопасно. Здесь же они и завтракают. В воде еще можно найти лягушек, каких-нибудь беспозвоночных и рыбу.

Озерная столовая пользуется популярностью не только у журавлей. Среди любителей рыбного меню — серая цапля, енотовидная собака и кабан», — рассказала Надежда Панкова, старший научный сотрудник.

Фото: Telegram-канал «Окский заповедник»