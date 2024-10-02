В Центробанке заявили, что поднимать ключевую ставку нужно было раньше

Также не исключается вероятность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании, которое назначено на 25 октября.

Данные по инфляции в стране показывают, что Банку России следовало раньше начать повышать ключевую ставку. Об этом написало ТАСС со ссылкой на заявление зампреда регулятора Алексея Заботкина.

«То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее», — сказал он.

Представитель Банка России напомнил, что изменения ключевой ставки влияют на инфляцию со значительным запозданием. Эффект от решений регулятора прошлой осени и начала текущего года наступил только сейчас, отметил зампред.

Он напомнил, что Банк России все еще не исключает вероятности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании, которое назначено на 25 октября.