Сухую траву в Кораблинском районе тушили шесть часов

По предварительной информации, причиной пожара могло стать сжигание травы.

Сухую траву в селе Никитино Кораблинского района тушили шесть часов. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар на улице Новой произошел 1 октября. Сообщение о возгорании сухой травы поступило в 11.42. На месте происшествия работали четыре спецмашины и 12 человек личного состава. Жители также помогали в тушении.

По предварительной информации издания, причиной пожара могло стать сжигание травы. Пламя, по словам местных жителей, пошло с заброшенных огородов в сторону колхозных построек.

Площадь пожара составила примерно в 10 гектаров.