Скончался актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков
Он скончался в среду, 2 октября. Причина его смерти не указана.
Скончался актер Алексей Облаков. Об этом
Облаков скончался в среду, 2 октября. Он умер на 42 году жизни. Причина смерти не указана.
Актер дебютировал в кино в 2006 году, исполнив роль в драме «Сволочи». Также он снимался в фильмах «Боец. Рождение легенды», «СОБР» и других.
Кроме того, Облаков работал каскадером в фильме «Неверность», сериалах «Молодая гвардия», «Тайны дворцовых переворотов» и других.
Фото: личная страница Алексея Облакова во «ВКонтакте»