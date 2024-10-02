Скончался актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков

Он скончался в среду, 2 октября. Причина его смерти не указана.

Скончался актер Алексей Облаков. Об этом сообщили на его странице во «ВКонтакте».

Облаков скончался в среду, 2 октября. Он умер на 42 году жизни. Причина смерти не указана.

Актер дебютировал в кино в 2006 году, исполнив роль в драме «Сволочи». Также он снимался в фильмах «Боец. Рождение легенды», «СОБР» и других.

Кроме того, Облаков работал каскадером в фильме «Неверность», сериалах «Молодая гвардия», «Тайны дворцовых переворотов» и других.

Фото: личная страница Алексея Облакова во «ВКонтакте»