Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки

Нарушителям грозят штрафы.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям светопропускаемости.

«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

Также инспекторы проверят использование водителями и пассажирами ремней безопасности. Нарушителям грозит взыскание в размере тысячи рублей.