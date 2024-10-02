Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки
Нарушителям грозят штрафы.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Полицейские будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям светопропускаемости.
«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.
Также инспекторы проверят использование водителями и пассажирами ремней безопасности. Нарушителям грозит взыскание в размере тысячи рублей.