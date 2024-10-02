Рязанцев пригласили на открытие баскетбольного сезона 2024/2025

5 и 6 октября в спорткомплексе Дворца детского творчества на улице Есенина, 46 баскетбольный клуб «Рязань» открывает новый сезон 2024/2025.

В Рязани 5 и 6 октября в спорткомплексе Дворца детского творчества на улице Есенина, дом № 46 баскетбольный клуб «Рязань» открывает новый сезон 2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба. БК «Рязань» сыграет в чемпионате Центрального федерального округа с «Центром игровых видов спорта» из Тульской области.

В субботу, 5 октября, игра начнется в 16:00, в воскресенье, 6 октября, — в 12:00.

Возрастное ограничение — 0+

Фото РЗН. инфо предоставила пресс-служба БК «Рязань