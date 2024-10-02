Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

Мера связана с ремонтными работами на водопроводе.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщил «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе 2 октября до 17:00 по адресам:

ул. 1-й Дягилевский проезд 1-30 (частный сектор);

ул. 2-й Дягилевский проезд 2/15-33 (частный сектор);

ул. 3-й Дягилевский проезд 1-59 (частный сектор);

ул. 6-й Аллейный проезд 3-37 (частный сектор);

ул. 7-й Аллейный проезд 3-46 (частный сектор);

ул. Дягилевская 1-85/1 (частный сектор);

ул. Центральная 1-40 (частный сектор);

ул. 1-й проезд Добролюбова д. 2-6 четная сторона; д. 3-9 нечетная сторона;

ул. 2-й проезд Добролюбова д. 4-10 четная сторона; д. 3-9 нечетная сторона;

ул. 3-й проезд Добролюбова д. 1/10-49 нечетная сторона; д. 2-52 четная сторона;

ул. 4-й проезд Добролюбова д. 2/12-50 четная сторона; д. 7-49 нечетная сторона;

ул. 5-й проезд Добролюбова д. 10-60 четная сторона; д. 3-59 нечетная сторона;

ул. 6-й проезд Добролюбова д. 4-34 четная сторона; д. 5-31 нечетная сторона;

ул. Громовой д. 10/29-56 четная сторона; д. 9-47/42 нечетная сторона;

ул. Добролюбова д. 6/2-78/56 четная сторона; д. 9-63 нечетная сторона;

ул. Дорожная д. 2-34 четная сторона; д. 1-55 нечетная сторона;

ул. Достоевского д. 1-49 нечетная сторона; д. 2/4-52 четная сторона;

ул. Лесная д. 1-67 нечетная сторона; д. 2-56 четная сторона;

ул. Тюленина д. 14/3-66 четная сторона; д. 15-17 нечетная сторона;

ул. Чехова д. 1-51 нечетная сторона; 4-10 четная сторона; д. 66 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья;

ул. Шевцовой д. 10-48/32 четная сторона; д. 13/15-45/30 нечетная сторона;

ул. Лесная д. 28 (ДПС);

ул. Куйбышевское шоссе 53 (АЗС);

ул. Новоселковская д. 17, 13, д. 72, 3Б, 3, 5, 7, 9;

Лесок, станция 25;

ул. Добролюбова 4-й пр. д. 1б, д. 1А, д. 1 к 2, д. 1

На улице Соколовской давление холодной воды снижено.