Россияне смогут пользоваться связью без сотовых вышек

Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал запуск почти 300 низкоорбитальных спутников к концу 2027 года.

Россияне смогут пользоваться связью без сотовых вышек. Об этом в среду, 2 октября, сообщило Ura.Ru со ссылкой на слова председателя правительства Михаила Мишустина.

Он анонсировал запуск почти 300 низкоорбитальных спутников к концу 2027 года. Эксперты издания отмечают, что после этого владельцы смартфонов смогут принимать сигнал сотовой связи напрямую со спутников.

Это поможет улучшить качество связи в отдаленных регионах, утверждает доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ «МИЭТ» Александр Тимошенко. Решение также обеспечит безопасность и независимость страны в сфере телекоммуникаций.