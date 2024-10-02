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Путин разрешил подсудимым заключать контракты с Минобороны
Президент подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время.

Президент России Владимир Путин разрешил подсудимым заключать контракт с Минобороны. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 2 октября.

Отмечается, что президент подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые заключили контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время.

Как пишет «Ъ», первый разрешает подписывать контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства, второй — приостанавливать производство по уголовному делу и в дальнейшем освобождать от ответственности.

По данным издания, ранее обвиняемые могли заключать контракт до передачи дела в суд и после вынесения приговора. Теперь заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом.

Уточняется, что подписанные Путиным законы вносят поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и в закон о военной службе.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО.