При атаке на Белгородскую область погиб мужчина

Травмы получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей.

При атаке на Белгородскую область погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в среду, 2 октября, в селе Крапивное. Травмы получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Один мужчина скончался до прибытия медиков.

Всех пострадавших госпитализировали.

Повреждения получили кровли, фасады, остекления в четырех частных домовладениях. Кроме того, перебита газовая труба. Повреждены легковой и грузовой автомобили.

Оперативные службы работают на месте.