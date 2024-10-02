При атаке на Белгородскую область погиб мужчина
Травмы получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей.
При атаке на Белгородскую область погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в среду, 2 октября, в селе Крапивное. Травмы получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Один мужчина скончался до прибытия медиков.
Всех пострадавших госпитализировали.
Повреждения получили кровли, фасады, остекления в четырех частных домовладениях. Кроме того, перебита газовая труба. Повреждены легковой и грузовой автомобили.
Оперативные службы работают на месте.