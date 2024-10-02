Полицейские поймали троих подростков, испортивших гамак в Соборном парке Рязани

С подростками и родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения. На родителей составлены административные протоколы.

Полицейские поймали троих подростков, испортивших гамак в Соборном парке Рязани. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел во вторник, 1 октября. Во время рейда полицейские заметили, что в Соборном парке поврежден недавно установленный гамак.

Оперативники выяснили, что гамак испортили трое 14-летних подростков. Их нашли и доставили подразделение по делам несовершеннолетних, вызвав туда их родителей.

С подростками и родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения. На родителей составлены административные протоколы.