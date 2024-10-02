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Молодежный центр ГРПЗ провел заводской субботник

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в субботнике.

В минувшие выходные активисты молодежного центра, отложив на время свои личные дела, вышли на осеннюю уборку территории около завода. За пару часов работы трудового десанта порядок был наведен.

«Мы решили возродить традицию проведения заводских субботников. Пригласили всех желающих и дружно очистили от мусора участок города, прилегающий к нашему заводу. Мероприятие прошло на „ура“: теплый сухой солнечный день, дружный коллектив и полезное общее дело! Надеюсь, что с каждым разом на субботники будет собираться все большее количество заводчан, болеющих душой за чистоту родного города и предприятия», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ создан для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников предприятия. Под его эгидой реализуются общественно значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия.