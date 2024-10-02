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Малков принял участие в мероприятиях в честь дня рождения генерала Скобелева

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 181-летия со дня рождения русского полководца генерала М.Д. Скобелева и 120-летия Скобелевского комитета.

Мероприятия прошли в Музее-усадьбе «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» в селе Заборово Александро-Невского района. Участники возложили цветы к памятнику и могиле полководца. Память военачальника почтили минутой молчания. Состоялся торжественный митинг.

Глава региона отметил значимый вклад Скобелевского комитета в развитие музея в Заборове, сохранение памяти о генерале и истории страны. Он подчеркнул, что Правительство Рязанской области со своей стороны поддерживает всю эту работу.

«Михаил Дмитриевич Скобелев — невероятный человек, глубоко образованный, верующий, порядочный, легендарный воин. Не проиграл ни одного сражения за всю свою жизнь, а их было не меньше семидесяти. Гордимся нашим великим земляком. Дети, молодежь должны расти патриотами, знать историю и Героев Отечества. Используем все возможности для того, чтобы Музей-усадьба Скобелева развивался», — сказал Павел Малков.

Он также посетил Малый дом М.Д. Скобелева. В этом году Скобелевским комитетом переданы в музей литография генерала работы болгарского художника и предметы посуды 19 века.