Единовременные выплаты при рождении ребенка для рязанцев сохранят до 2026 года

Размер выплат по-прежнему составит 20 тыс рублей. Родителям до 25 лет будут выплачивать 50 тысяч рублей.

Единовременные выплаты при рождении ребенка для рязанцев намерены продлить до 2026 года. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно законопроекту, размер выплат по-прежнему составит 20 тыс рублей. Родителям до 25 лет будут выплачивать 50 тысяч рублей.

Напомним, в январе рязанцам рассказывали, что нужно сделать, чтобы получить меру поддержки. Для получения денег заявитель должен предоставить реквизиты своего счета. Это можно сделать при личном визите в отдел соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или по почте. При этом, надо успеть это сделать в течение шести календарных месяцев со дня рождения ребенка.