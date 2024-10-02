57-летнего жителя Касимова осудили на восемь лет за убийство супруги

В ноябре 2023 года, пьяный мужчина не менее пяти раз ударил женщину ножом во время конфликта. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

57-летнего жителя Касимова осудили на восемь лет за убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2023 года, пьяный мужчина не менее пяти раз ударил женщину ножом во время конфликта. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Касимовский районный суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.