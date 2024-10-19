Зеленский видит три сценария развития событий для Украины после выборов в США

Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Киев видит три варианта развития событий вокруг Украины после президентских выборов в США. Пишет 18 октября RT.

Один из сценариев заключается в том, что Запад продолжит поддержку ВСУ, «но всё ещё будет бояться рисков». Два других варианта Зеленский решил не раскрывать.

«Я не знаю, что нам предложат после выборов», — сказал Зеленский.

Он также сказал, что открыт для мирных предложений от других стран, если они «реалистичны».

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая — мы тоже не против… Но, ребята, пожалуйста, не нужно нас разделять", — подчеркнул он.