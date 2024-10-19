В Россию вернулись освобожденные из украинского плена военные

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился в аэропорту Подмосковья. Кадры опубликовали «Известия» в субботу, 19 октября.

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился в аэропорту Подмосковья. Кадры опубликовали «Известия» в субботу, 19 октября.

Выходящих из самолета освобожденных россиян встречают, после они проходят в автобус.

Обмен прошел на границе Украины и Белоруссии. После того, как военным оказали психологическую и медицинскую помощь, их отправили самолетом в Подмосковье.

Накануне Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95. По сообщению Минобороны РФ, посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.