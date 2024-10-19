В Москве пять человек пострадали при столкновении двух такси

В субботу, 19 октября, на Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием двух машин такси. Пострадали пять человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В субботу, 19 октября, на Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием двух машин такси. Пострадали пять человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На кадрах видно, что пострадавшие автомобили с серьезными повреждениями стоят посреди дороги. На месте работают оперативные службы.

Движение в районе ДТП затруднено в обе стороны. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

Обстоятельства аварии устанавливаются, о состоянии пострадавших не сообщается.