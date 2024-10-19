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В Госдуме предложили вместо Хэллоуина отмечать День русской сказки
В России предложили праздновать День русской сказки вместо Хэллоуина. Об этом рассказала депутат Госдумы Анастасия Удальцова.

В России предложили праздновать День русской сказки вместо Хэллоуина. Об этом рассказала Life.ru депутат Госдумы Анастасия Удальцова.

По ее словам, не стоит внедрять западные праздники в русскую культуру.

«Я никогда в жизни не отмечала Хэллоуин, не планирую его отмечать, — отметила Удальцова. — Но я не сторонница того, чтобы запрещать такие мероприятия на официальном уровне».

Она добавила, что в России 6 апреля есть праздник День русской сказки, а также можно устраивать День страшных сказок.

Напомним, что Хэллоуин в западных странах отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. Это ночь, когда «духи приходят в мир смертных».