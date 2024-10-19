В Госдуме предложили вместо Хэллоуина отмечать День русской сказки
В России предложили праздновать День русской сказки вместо Хэллоуина. Об этом рассказала депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
В России предложили праздновать День русской сказки вместо Хэллоуина. Об этом рассказала
По ее словам, не стоит внедрять западные праздники в русскую культуру.
«Я никогда в жизни не отмечала Хэллоуин, не планирую его отмечать, — отметила Удальцова. — Но я не сторонница того, чтобы запрещать такие мероприятия на официальном уровне».
Она добавила, что в России 6 апреля есть праздник День русской сказки, а также можно устраивать День страшных сказок.
Напомним, что Хэллоуин в западных странах отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. Это ночь, когда «духи приходят в мир смертных».