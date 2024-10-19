В Белгородской области погиб контрактник, работавший в Рязани крановщиком

В феврале 2024 года Босенков заключил контракт о прохождении военной службы.

В селе Кардаилово Илекского района Оренбургской области простились с контрактником, погибшим в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщает «Оренбург Медиа».

48-летний Алексей Босенков до 2008 года жил в родном селе, после чего переехал в ЦФО. В соцсетях уточняется, что до переезда в столицу мужчина работал в Рязани водителем самосвала и крановщиком.

В феврале 2024 года Босенков заключил контракт о прохождении военной службы. Служил в войсковой части на должности начальника радиостанции командно-штабной машины взвода связи мотострелкового батальона. В Кардаилово у него осталась мать.

Военного похоронили в родном селе с воинскими почестями. Посмертно он награжден Орденом Мужества.