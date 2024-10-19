У пьяного рязанца забрали машину на штрафстоянку

У пьяного рязанца забрали машину на штрафстоянку. Об этом 19 октября сообщает ГАИ.

В Варских Рязанского района автоинспекторы остановили 47-летнего водителя «Фольксваген Поло». Мужчина скрылся с места ДТП, у него были «характерные признаки алкогольного опьянения».

По итогам освидетельствования у него обнаружили 0,855 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит лишение прав до двух лет, административный арест на срок до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей.