Рязанку задержали за убийство бывшего сожителя
Московский межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело об убийстве в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в субботу, 19 октября.
Московский межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело об убийстве в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в субботу, 19 октября.
По данным следствия, 18 октября в ходе распития спиртных напитков между бывшими сожителями произошел конфликт. Мужчина ударил женщину. Дождавшись, когда он уснет, женщина нанесла ему два ножевых удара в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался.
Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.