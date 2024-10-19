Рязанку задержали за убийство бывшего сожителя

Московский межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело об убийстве в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в субботу, 19 октября.

Московский межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело об убийстве в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в субботу, 19 октября.

По данным следствия, 18 октября в ходе распития спиртных напитков между бывшими сожителями произошел конфликт. Мужчина ударил женщину. Дождавшись, когда он уснет, женщина нанесла ему два ножевых удара в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.