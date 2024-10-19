Путин рассказал, при каком условии Россия будет вести диалог по Украине

Владимир Путин рассказал, при каком условии Россия будет вести диалог по Украине. 18 октября президент выступил с готовностью переговоров.

Он напомнил, что страны долго вели переговоры в Стамбуле, по итогам которых глава украинской делегации «парафировал» проект-договор.

«Если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало. Во всяком случае какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, мне кажется, совершенно некорректно», — отметил глава государства.

Путин отметил, что готов продолжать переговоры на базе этого документа.