Подозреваемого в педофилии рязанца задержали и заключили под стражу

Рязанец, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Рязанец, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов. В пятницу, 18 октября, его местонахождение установили, мужчину задержали и доставили в Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани.

В субботу, 19 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые процедуры.