Подозреваемого в педофилии рязанца задержали и заключили под стражу
Рязанец, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Рязанец, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов. В пятницу, 18 октября, его местонахождение установили, мужчину задержали и доставили в Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани.
В субботу, 19 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся необходимые процедуры.