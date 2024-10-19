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Осужденный экс-руководитель отдела рязанского завода погиб на СВО

Осужденный экс-руководитель отдела рязанского завода металлокерамических приборов Олег Коваль погиб на СВО. Об этом 19 октября сообщают «Усы Куракиной».

Отмечается, что мужчина отправился на СВО из тюрьмы. Его похороны состоятся 21 октября.

Напомним, 58-летнего зампредседателя закупочной комиссии завода металлокерамических приборов Олега Коваля подозревали во взяточничестве в 16 миллионов. В деле было несколько эпизодов.

В мае 2024 года его осудили на шесть лет.