Мэрия: в Рязани 29 многоквартирных домов остаются без отопления

Это объекты, на которых работают подрядчики регионального Фонда капитального ремонта по замене систем теплоснабжения

По уточненным данным на 19 октября, в Рязани осталось 29 многоквартирных домов, где отопление не включено. Это объекты, на которых работают подрядчики регионального Фонда капитального ремонта по замене систем теплоснабжения, сообщается на сайте мэрии в субботу, 19 октября.

Подключены дома, расположенные по адресам: 3-й Мопровский переулок, 44, Ленинского комсомола, 57/69, 2-я Линия, 29, Керамзавода, 29.

Работа по запуску продолжается.

Отопление дали еще в 10 домах, где ранее наблюдались проблемы по линии управляющих компаний.